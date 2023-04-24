Рубашина (Аверина) Юлия Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.12.1880 ст.
Дата смерти04.11.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1880 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аникин ?
Бракосочетание
07.01.1900 ст.
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Рубашин Егор Петрович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Рубашин Егор Петрович
Рождение ребёнка
27.02.1907 ст.
Сын: Рубашин Константин Егорович
Отец ребёнка: Рубашин Егор Петрович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Рубашин Егор Петрович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Рубашина Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Рубашин Егор Петрович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Санникова (Рубашина) Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Рубашин Егор Петрович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Рубашин Егор Петрович
Смерть
04.11.1973
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область