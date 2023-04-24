Рубашина (Аверина) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубашина (Аверина) Юлия Ивановна

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Место рождения

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

19.12.1880 ст.

Дата смерти

04.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1880 ст.

Отец: Аверин Иван Гаврилович (Степанович)

Мать: Аверина (Шмакова) Пелагея Константиновна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин ?

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
07.01.1900 ст.

Муж: Рубашин Егор Петрович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Рубашин Иван Егорович

Отец ребёнка: Рубашин Егор Петрович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Рубашин Петр Егорович

Отец ребёнка: Рубашин Егор Петрович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.02.1907 ст.

Сын: Рубашин Константин Егорович

Отец ребёнка: Рубашин Егор Петрович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Рубашин Алексей Егорович

Отец ребёнка: Рубашин Егор Петрович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Рубашина Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Рубашин Егор Петрович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Санникова (Рубашина) Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Рубашин Егор Петрович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Рубашин Петр Егорович

Отец ребёнка: Рубашин Егор Петрович

Смерть
04.11.1973
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область

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