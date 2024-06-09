Рыбкина Вера Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбкина Вера Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбкин Вячеслав Васильевич

Рождение ребёнка
19.02.1915

Дочь: Рыбкина Александра Вячеславовна

Отец ребёнка: Рыбкин Вячеслав Васильевич

Сретенский сорок, церковь Преображенская в Пушкарях. фонд №2126, опись №2, дело №197, стр. 20
Смерть
Неизвестно

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