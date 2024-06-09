Рыбкина Вера Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1915
Дочь: Рыбкина Александра Вячеславовна
Отец ребёнка: Рыбкин Вячеслав Васильевич
Сретенский сорок, церковь Преображенская в Пушкарях. фонд №2126, опись №2, дело №197, стр. 20
Смерть
Неизвестно