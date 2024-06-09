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Рыбкина Александра Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1915

Дата смерти

27.06.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1915

Отец: Рыбкин Вячеслав Васильевич

Мать: Рыбкина Вера Матвеевна

Сретенский сорок, церковь Преображенская в Пушкарях. фонд №2126, опись №2, дело №197, стр. 20
Крещение
01.03.1915
Восприемники московский мещанин Владимир Никифорович Иванов и Клавдия Ивановна Темникова
Смерть
27.06.1915
фонд №2126, опись №2, дело №197, стр. 131. Сретенский сорок, церковь Преображенская в Пушкарях. Погребена 29 июня 1915. Смерть от расстройства желудочно-кишечного тракта.

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