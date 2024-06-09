Рыбкина Александра Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1915
Дата смерти27.06.1915
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.02.1915
Отец: Рыбкин Вячеслав Васильевич
Мать: Рыбкина Вера Матвеевна
Сретенский сорок, церковь Преображенская в Пушкарях. фонд №2126, опись №2, дело №197, стр. 20
Крещение
01.03.1915
Восприемники московский мещанин Владимир Никифорович Иванов и Клавдия Ивановна Темникова
Смерть
27.06.1915
фонд №2126, опись №2, дело №197, стр. 131. Сретенский сорок, церковь Преображенская в Пушкарях. Погребена 29 июня 1915. Смерть от расстройства желудочно-кишечного тракта.