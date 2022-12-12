Шепелева Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Шепелев Фрол Калинникович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Шепелев Фрол Калинникович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Букасова Елизавета Фроловна
Отец ребёнка: Шепелев Фрол Калинникович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Шепелев Фрол Калинникович
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Шепелев Фрол Калинникович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Давыдова Евфросинья Фроловна
Отец ребёнка: Шепелев Фрол Калинникович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1790