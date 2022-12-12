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Шепелева Анна Степановна

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Место рождения

Поповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Поповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Шепелев Петр Фролович

Отец ребёнка: Шепелев Фрол Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1757

Сын: Шепелев Василий Фролович

Отец ребёнка: Шепелев Фрол Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Букасова Елизавета Фроловна

Отец ребёнка: Шепелев Фрол Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Шепелев Федор Фролович

Отец ребёнка: Шепелев Фрол Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Шепелев Семен Фролович

Отец ребёнка: Шепелев Фрол Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Давыдова Евфросинья Фроловна

Отец ребёнка: Шепелев Фрол Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Фрол Калинникович

Смерть
1790
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