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Шепелев Василий Фролович

Место рождения

Неплюевка, Амонская волость, Рыльский уезд

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Шепелев Фрол Калинникович

Мать: Шепелева Анна Степановна

Неплюевка, Амонская волость, Рыльский уезд
Рождение ребёнка
1781

Сын: Шепелев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Шепелева Федосья Васильевна

Неплюевка, Амонская волость, Рыльский уезд
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шепелев Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Шепелева Федосья Васильевна

Неплюевка, Амонская волость, Рыльский уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шепелев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Шепелева Федосья Васильевна

Неплюевка, Амонская волость, Рыльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шепелева Федосья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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