Шепелев Василий Фролович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1781
Сын: Шепелев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Шепелева Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Шепелев Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Шепелева Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Шепелева Федосья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно