Шепелев Семен Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШепелев Семен Фролович

Шепелев Семен Фролович

avatar

Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Шепелев Фрол Калинникович

Мать: Шепелева Анна Степановна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Шепелева Евфимия Семеновна

Мать ребёнка: Шепелева Мария Герасимовна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шепелев Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Шепелева Мария Герасимовна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Шепелев Николай Семенович

Мать ребёнка: Шепелева Мария Герасимовна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Шепелева Анисья Семеновна

Мать ребёнка: Шепелева Мария Герасимовна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шепелева Мария Герасимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close