Шепелев Семен Фролович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Шепелева Евфимия Семеновна
Мать ребёнка: Шепелева Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Шепелев Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Шепелева Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Шепелев Николай Семенович
Мать ребёнка: Шепелева Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Шепелева Анисья Семеновна
Мать ребёнка: Шепелева Мария Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно