Гальнбек Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гальнбек Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Гальнбек Борис

Мать ребёнка: Гальнбек Алекандра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рекст Валентина

Мать ребёнка: Гальнбек Алекандра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гальнбек Алекандра Николаевна

Смерть
1898
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