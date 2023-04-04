Гальнбек Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Гальнбек Борис
Мать ребёнка: Гальнбек Алекандра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рекст Валентина
Мать ребёнка: Гальнбек Алекандра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1898