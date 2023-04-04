Гальнбек Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гальнбек Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Гальнбек Александр Александрович

Мать: Гальнбек Алекандра Николаевна

Смерть
1964
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