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Гальнбек Борис
Гальнбек Борис
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Дата смерти
1964
Пол
Мужской
Отец
Гальнбек Александр Александрович
Мать
Гальнбек (Бостанжогло) Алекандра Николаевна
1858 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Гальнбек Александр Александрович
Мать:
Гальнбек Алекандра Николаевна
Смерть
1964
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