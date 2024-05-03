Зворыгина Арина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зворыгина Арина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1979

Дата смерти

30.03.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913

Сын: Зворыгин Николай Федотович

Отец ребёнка: Зворыгин Федот Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.10.1922

Дочь: Воробьева (Зворыгина) Ираида Федотовна

Отец ребёнка: Зворыгин Федот Тимофеевич

Смерть
30.03.1968
Рождение
21.12.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

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