Зворыгина Арина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1979
Дата смерти30.03.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Сын: Зворыгин Николай Федотович
Отец ребёнка: Зворыгин Федот Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.10.1922
Дочь: Воробьева (Зворыгина) Ираида Федотовна
Отец ребёнка: Зворыгин Федот Тимофеевич
Смерть
30.03.1968
Рождение
21.12.1979
Отец: не указан
Мать: не указана