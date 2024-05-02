Зворыгин Николай Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Сын: Зворыгин Федот Николаевич
Мать ребёнка: Зворыгина (Зайцева) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1936
Сын: Зворыгин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Зворыгина (Зайцева) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1938
Дочь: Тюфякова (Зворыгина) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Зворыгина (Зайцева) Елизавета Ивановна
Смерть
?.11.1941