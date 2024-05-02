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Зворыгин Николай Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Зворыгин Федот Тимофеевич

Мать: Зворыгина Арина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зворыгина (Зайцева) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Зворыгин Федот Николаевич

Мать ребёнка: Зворыгина (Зайцева) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
09.05.1936

Сын: Зворыгин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Зворыгина (Зайцева) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.1938

Дочь: Тюфякова (Зворыгина) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Зворыгина (Зайцева) Елизавета Ивановна

Смерть
?.11.1941

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