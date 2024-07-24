Феврония Нестерова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Федор Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Андрей Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
1830
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 52 года. Вдова.
Смерть
Неизвестно