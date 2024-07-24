Феврония Нестерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония Нестерова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1803 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1811 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Федор Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Андрей Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
1830
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 52 года. Вдова.
Смерть
Неизвестно

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