Киселёва Марина (Марфа) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва Марина (Марфа) Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

11.08.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1852 ст.

Сын: Киселёв Фёдор Прокопьевич

Отец ребёнка: Киселёв Прокопий Максимович

Тарасово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Прокопий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Тарасово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
11.08.1892 ст.
Тарасово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
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