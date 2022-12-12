Киселёва Марина (Марфа) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти11.08.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1852 ст.
Сын: Киселёв Фёдор Прокопьевич
Отец ребёнка: Киселёв Прокопий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
11.08.1892 ст.