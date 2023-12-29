Свешникова (Свешникова) Ирина Филипповна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1756
Дата смертиПосле 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1775
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Свешников Демид Иванович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Свешников Афанасий Демидович
Отец ребёнка: Свешников Демид Иванович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Свешникова) Степанида Демидовна
Отец ребёнка: Свешников Демид Иванович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Свешникова) Васса Демидовна
Отец ребёнка: Свешников Демид Иванович
Смерть
После 1820