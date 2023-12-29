Свешникова (Свешникова) Ирина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Ирина Филипповна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1756

Дата смерти

После 1820

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1775

Муж: Свешников Демид Иванович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Свешников Егор Демидович

Отец ребёнка: Свешников Демид Иванович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Свешников Афанасий Демидович

Отец ребёнка: Свешников Демид Иванович

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Свешникова) Степанида Демидовна

Отец ребёнка: Свешников Демид Иванович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Свешникова) Васса Демидовна

Отец ребёнка: Свешников Демид Иванович

Смерть
После 1820

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