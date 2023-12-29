Свешников Демид Иванович
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения1743
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Свешников Иван Васильевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1775
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Свешников Афанасий Демидович
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Свешникова) Степанида Демидовна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Свешникова) Васса Демидовна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ирина Филипповна