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Свешников Демид Иванович

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1743

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Свешников Иван Васильевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1775

Жена: Свешникова (Свешникова) Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Свешников Егор Демидович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Свешников Афанасий Демидович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Свешникова) Степанида Демидовна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Свешникова) Васса Демидовна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ирина Филипповна

Смерть
1810

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