Анна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1793
Дочь: Ксения Андреева
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
д.Холмы
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Евгения Андреева
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
06.10.1795
Сын: Сергей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
д.Холмы
Рождение ребёнка
10.10.1796
Дочь: Афанасия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
д.Холмы
Рождение ребёнка
22.10.1797
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
д.Холмы
Рождение ребёнка
12.10.1799
Сын: Филипп Андреев
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
д.Холмы
Рождение ребёнка
1819
Сын: Стефан Андреев
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Алексеев
Смерть
Неизвестно