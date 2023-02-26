Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1793

Дочь: Ксения Андреева

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

д.Холмы
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Евгения Андреева

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

Рождение ребёнка
06.10.1795

Сын: Сергей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

д.Холмы
Рождение ребёнка
10.10.1796

Дочь: Афанасия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

д.Холмы
Рождение ребёнка
22.10.1797

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

д.Холмы
Рождение ребёнка
12.10.1799

Сын: Филипп Андреев

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

д.Холмы
Рождение ребёнка
1819

Сын: Стефан Андреев

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Алексеев

Смерть
Неизвестно
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