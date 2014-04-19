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Аулов Алексей Иванович

Место рождения

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край

Дата рождения

19.07.1952

Дата смерти

19.04.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1952

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Аулова Александра Сергеевна

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
07.08.1989

Дочь: Аулова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Аулова Валентина Михайловна

Село Ивановка Михайловский район Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аулова Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аулова Александра Николаевна

Смерть
19.04.2014
Город Карпинск Свердловская область
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