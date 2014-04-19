Аулов Алексей Иванович
Место рожденияСело Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Дата рождения19.07.1952
Дата смерти19.04.2014
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1952
Отец: скрыто настройками приватности
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
07.08.1989
Дочь: Аулова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Аулова Валентина Михайловна
Село Ивановка Михайловский район Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.2014
Город Карпинск Свердловская область