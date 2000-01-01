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Миллер Клара Готильфовна
Миллер Клара Готильфовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1932
Пол
Женский
Отец
Миллер Готильф Яковлевич
1903 г.р.
Мать
Миллер (Курц) Клара Адамовна
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Миллер Готильф Яковлевич
Мать:
Миллер Клара Адамовна
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