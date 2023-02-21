Миллер (Курц) Клара Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миллер (Курц) Клара Адамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

26.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Миллер Адам Готильфович

Отец ребёнка: Миллер Готгильф Яковлевич

Рождение ребёнка
31.03.1926

Дочь: Миллер Матильда Готгильфовна

Отец ребёнка: Миллер Готгильф Яковлевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Миллер Фрида Готильфовна

Отец ребёнка: Миллер Готгильф Яковлевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Миллер Клара Готильфовна

Отец ребёнка: Миллер Готгильф Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миллер Ольга Готильфовна

Отец ребёнка: Миллер Готгильф Яковлевич

Смерть
26.12.1979
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