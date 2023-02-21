Миллер (Курц) Клара Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти26.12.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Миллер Готгильф Яковлевич
Рождение ребёнка
31.03.1926
Дочь: Миллер Матильда Готгильфовна
Отец ребёнка: Миллер Готгильф Яковлевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Миллер Фрида Готильфовна
Отец ребёнка: Миллер Готгильф Яковлевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Миллер Клара Готильфовна
Отец ребёнка: Миллер Готгильф Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миллер Ольга Готильфовна
Отец ребёнка: Миллер Готгильф Яковлевич
Смерть
26.12.1979