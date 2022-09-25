Гирей Султан Шахан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирей Султан Шахан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Гирей Хан

Мать: Гирей ...

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гирей Хани Хаджи

Мать ребёнка: Мелек Чуч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирей Шир

Мать ребёнка: Мелек Чуч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирей Джан-Черий

Мать ребёнка: Мелек Чуч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гирей Султан Нашхо Шаган

Мать ребёнка: Мелек Чуч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирей Сабит

Мать ребёнка: Мелек Чуч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирей Султан Байзет

Мать ребёнка: Мелек Чуч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирей Султан Клыч

Мать ребёнка: Мелек Чуч

Смерть
1898
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