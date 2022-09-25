Гирей Султан Шахан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти1898
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гирей Хани Хаджи
Мать ребёнка: Мелек Чуч
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гирей Джан-Черий
Мать ребёнка: Мелек Чуч
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гирей Султан Нашхо Шаган
Мать ребёнка: Мелек Чуч
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гирей Сабит
Мать ребёнка: Мелек Чуч
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гирей Султан Байзет
Мать ребёнка: Мелек Чуч
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гирей Султан Клыч
Мать ребёнка: Мелек Чуч
Смерть
1898