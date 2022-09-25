Мелек Чуч
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гирей Хани Хаджи
Отец ребёнка: Гирей Султан Шахан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гирей Шир
Отец ребёнка: Гирей Султан Шахан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гирей Джан-Черий
Отец ребёнка: Гирей Султан Шахан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гирей Султан Нашхо Шаган
Отец ребёнка: Гирей Султан Шахан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гирей Султан Байзет
Отец ребёнка: Гирей Султан Шахан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гирей Сабит
Отец ребёнка: Гирей Султан Шахан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гирей Султан Клыч
Отец ребёнка: Гирей Султан Шахан
Смерть
Неизвестно