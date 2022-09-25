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Мелек Чуч

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гирей Хани Хаджи

Отец ребёнка: Гирей Султан Шахан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирей Шир

Отец ребёнка: Гирей Султан Шахан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирей Джан-Черий

Отец ребёнка: Гирей Султан Шахан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гирей Султан Нашхо Шаган

Отец ребёнка: Гирей Султан Шахан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирей Султан Байзет

Отец ребёнка: Гирей Султан Шахан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирей Сабит

Отец ребёнка: Гирей Султан Шахан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирей Султан Клыч

Отец ребёнка: Гирей Султан Шахан

Смерть
Неизвестно
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