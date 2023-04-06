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Кузнецов Роман Кириллович

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Место рождения

Васильевка, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Клавдия Романова

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Илья Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шихалева Ульяна Романовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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