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Рублев Петр Петров

Место рождения

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

21.06.1903

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1903

Отец: Рублев Петр Григорьев

Мать: Рублева (Рублева) Пелагея Васильева

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублев Алексей Петрович

Мать ребёнка: Рублева (Рублева) Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублев Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Рублева (Рублева) Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублева (Рублева) Марфа Иванова

Смерть
1978

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