Рублев Петр Петров
Место рождения
Дата рождения21.06.1903
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рублева (Рублева) Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рублева (Рублева) Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рублева (Рублева) Марфа Иванова
Смерть
1978