Рублева (Рублева) Пелагея Васильева
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Рублев Василий Поликарпов
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1894
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
26.08.1895
Отец ребёнка: Рублев Петр Григорьев
Рождение ребёнка
26.01.1900
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Рублев Петр Григорьев
Рождение ребёнка
27.07.1901
Отец ребёнка: Рублев Петр Григорьев
Рождение ребёнка
21.06.1903
Сын: Рублев Петр Петров
Отец ребёнка: Рублев Петр Григорьев
Рождение ребёнка
12.05.1910
Дочь: Александра Петрова
Отец ребёнка: Рублев Петр Григорьев
Рождение ребёнка
13.05.1913
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Рублев Петр Григорьев
Смерть
Неизвестно