Рублева (Рублева) Пелагея Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублева (Рублева) Пелагея Васильева

Место рождения

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Рублев Василий Поликарпов

Мать: не указана

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
03.07.1894

Муж: Рублев Петр Григорьев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
26.08.1895

Сын: Рублев Андриан Петров

Отец ребёнка: Рублев Петр Григорьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.01.1900

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Рублев Петр Григорьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.07.1901

Сын: Рублев Никонор Петров

Отец ребёнка: Рублев Петр Григорьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.06.1903

Сын: Рублев Петр Петров

Отец ребёнка: Рублев Петр Григорьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.05.1910

Дочь: Александра Петрова

Отец ребёнка: Рублев Петр Григорьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.05.1913

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Рублев Петр Григорьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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