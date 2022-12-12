Соколова Васса Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Соколов Сергей Логинович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Соколов Сергей Логинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно