Соколова Васса Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Васса Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Соколов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Соколов Сергей Логинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Соколов Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Соколов Сергей Логинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Сергей Логинович

Место жительства
Неизвестно
Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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