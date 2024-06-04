Кропотин Максим (Максимко) Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиПосле 1696
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: Кропотин Григорий (Гришка) Микифоров
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Кропотин Софон (Софонко) Максимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1674
Сын: Кропотин Степан (Стенка) Максимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Кропотин Василий (Васка) Максимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Кропотин Петр (Петрушка) Максимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1678
Сын: Кропотин Афонасий Максимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1691
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1696
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1696