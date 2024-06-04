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Кропотин Максим (Максимко) Григорьев

Место рождения

Линеевская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

После 1696

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: Кропотин Григорий (Гришка) Микифоров

Мать: не указана

Линеевская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Кропотин Софон (Софонко) Максимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1674

Сын: Кропотин Степан (Стенка) Максимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Кропотин Василий (Васка) Максимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Кропотин Петр (Петрушка) Максимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1678

Сын: Кропотин Афонасий Максимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1691

Сын: Кропотин Лазарь Максимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Кропотин Никон Максимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1696

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