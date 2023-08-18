Кропотин Степан (Стенка) Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКропотин Степан (Стенка) Максимов

Кропотин Степан (Стенка) Максимов

Место рождения

дер. Филимоновская, Ильинский погост (Волково), Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1674

Дата смерти

1734

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1674

Отец: Кропотин Максим (Максимко) Григорьев

Мать: не указана

дер. Филимоновская, Ильинский погост (Волково), Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Кропотин Михей Степанов

Мать ребёнка: Кропотина Ирина

Кукшинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Кропотин Петр Степанов

Мать ребёнка: Кропотина Ирина

Кукшинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Кропотин Иван Степанов

Мать ребёнка: Кропотина Ирина

Кукшинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Кропотин Евсевий Степанов

Мать ребёнка: Кропотина Ирина

Кукшинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Кропотин Григорий Степанов

Мать ребёнка: Кропотина Ирина

Кукшинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Кропотин Нестер Степанов

Мать ребёнка: Кропотина Ирина

Кукшинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кропотина Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кукшинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1734
Кукшинской, Глазовский уезд, Вятская губерния