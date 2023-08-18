Кропотин Степан (Стенка) Максимов
Место рождениядер. Филимоновская, Ильинский погост (Волково), Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1674
Дата смерти1734
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1674
Отец: Кропотин Максим (Максимко) Григорьев
Мать: не указана
дер. Филимоновская, Ильинский погост (Волково), Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1703
Мать ребёнка: Кропотина Ирина
Рождение ребёнка
Около 1714
Мать ребёнка: Кропотина Ирина
Рождение ребёнка
Около 1718
Мать ребёнка: Кропотина Ирина
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Кропотин Евсевий Степанов
Мать ребёнка: Кропотина Ирина
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Кропотин Григорий Степанов
Мать ребёнка: Кропотина Ирина
Рождение ребёнка
Около 1731
Мать ребёнка: Кропотина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кропотина Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1734