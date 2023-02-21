Расторгуева Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расторгуева Елизавета Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.02.1916 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864 или 1861

Сын: Расторгуев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Расторгуев Григорий Иосифович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Расторгуев Григорий Иосифович

Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.02.1916 ст.
Москва, город федерального значения Москва
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