Расторгуева Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.02.1916 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864 или 1861
Сын: Расторгуев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Расторгуев Григорий Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.02.1916 ст.