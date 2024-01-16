Куриленко Курыленко Михаил Потапович (Mikhail Potapovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куриленко Курыленко Михаил Потапович (Mikhail Potapovich)

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Место рождения

Петровка, Злынковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

20.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Куриленко Потап

Мать: Собачкина Ефросинья

Петровка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куриленко (Юрова) Ксения Марковна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Куриленко Василий

Мать ребёнка: Куриленко (Юрова) Ксения Марковна

Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
16.07.1934

Дочь: Новикова (Куриленко) Анна (Галина)

Мать ребёнка: Куриленко (Юрова) Ксения Марковна

Петровка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Военная служба
1941
Смерть
20.03.1942
Причина смерти: На войне

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