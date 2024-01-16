Куриленко Курыленко Михаил Потапович (Mikhail Potapovich)
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти20.03.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Куриленко Потап
Мать: Собачкина Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Сын: Куриленко Василий
Мать ребёнка: Куриленко (Юрова) Ксения Марковна
Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
16.07.1934
Дочь: Новикова (Куриленко) Анна (Галина)
Мать ребёнка: Куриленко (Юрова) Ксения Марковна
Военная служба
1941
Смерть
20.03.1942
Причина смерти: На войне