Собачкина Ефросинья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Куриленко Курыленко Михаил Потапович (Mikhail Potapovich)
Отец ребёнка: Куриленко Потап
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куриленко Яков
Отец ребёнка: Куриленко Потап
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куриленко Потап
Смерть
Неизвестно