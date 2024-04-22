Собачкина Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собачкина Ефросинья

Место рождения

Петровка, Злынковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Куриленко Курыленко Михаил Потапович (Mikhail Potapovich)

Отец ребёнка: Куриленко Потап

Петровка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куриленко Яков

Отец ребёнка: Куриленко Потап

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куриленко Потап

Смерть
Неизвестно
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