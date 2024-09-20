Гончаренко (Грузинова) Авдотья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко (Грузинова) Авдотья Семёновна

Место рождения

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Грузинов Семён Демьянович

Мать: Гончаренко Меланья Даниловна

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаренко Архип Остапович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Гончаренко Павел Архипович

Отец ребёнка: Гончаренко Архип Остапович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Олейникова (Гончаренко) Евгения Архиповна

Отец ребёнка: Гончаренко Архип Остапович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Новомлинская (Гончаренко) Лукерья Архиповна

Отец ребёнка: Гончаренко Архип Остапович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Гончаренко Никита Архипович

Отец ребёнка: Гончаренко Архип Остапович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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