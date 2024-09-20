Гончаренко (Грузинова) Авдотья Семёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Гончаренко Павел Архипович
Отец ребёнка: Гончаренко Архип Остапович
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Олейникова (Гончаренко) Евгения Архиповна
Отец ребёнка: Гончаренко Архип Остапович
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Новомлинская (Гончаренко) Лукерья Архиповна
Отец ребёнка: Гончаренко Архип Остапович
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Гончаренко Никита Архипович
Отец ребёнка: Гончаренко Архип Остапович
Смерть
Неизвестно