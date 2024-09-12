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Гончаренко Павел Архипович

Место рождения

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Гончаренко Архип Остапович

Мать: Гончаренко (Грузинова) Авдотья Семёновна

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончаренко (Котолевцева) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Гончаренко Филипп Павлович

Мать ребёнка: Гончаренко (Котолевцева) Елена Ивановна

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: (Гончаренко) Анна Павловна

Мать ребёнка: Гончаренко (Котолевцева) Елена Ивановна

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Гончаренко) Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Гончаренко (Котолевцева) Елена Ивановна

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Гончаренко Антип Павлович

Мать ребёнка: Гончаренко (Котолевцева) Елена Ивановна

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: (Гончаренко) Федосья Павловна

Мать ребёнка: Гончаренко (Котолевцева) Елена Ивановна

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Гончаренко Сидор Павлович

Мать ребёнка: Гончаренко (Котолевцева) Елена Ивановна

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Гончаренко Андрей Павлович

Мать ребёнка: Гончаренко (Котолевцева) Елена Ивановна

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Гончаренко Кузьма Павлович

Мать ребёнка: Гончаренко (Котолевцева) Елена Ивановна

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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