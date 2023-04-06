Шекина (Пылинская) Мария Афанасьева
Место рождения
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: Пылинский Афанасий Лукин
Мать: ?
Бракосочетание
07.02.1903
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1905
Сын: Шейкин Иван Иванович
Отец ребёнка: Шекин (шейкин - Зарянкин Тож) Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
29.11.1907
Сын: Шекин (шейкин - Зарянкин Тож) Николай Иванов
Отец ребёнка: Шекин (шейкин - Зарянкин Тож) Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Шекин (шейкин - Зарянкин Тож) Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
22.01.1914
Отец ребёнка: Шекин (шейкин - Зарянкин Тож) Иван Дмитриев
Смерть
Неизвестно