Шекина (Пылинская) Мария Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шекина (Пылинская) Мария Афанасьева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: Пылинский Афанасий Лукин

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.02.1903

Муж: Шекин (шейкин - Зарянкин Тож) Иван Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1905

Сын: Шейкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Шекин (шейкин - Зарянкин Тож) Иван Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.11.1907

Сын: Шекин (шейкин - Зарянкин Тож) Николай Иванов

Отец ребёнка: Шекин (шейкин - Зарянкин Тож) Иван Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Шейкин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Шекин (шейкин - Зарянкин Тож) Иван Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1914

Сын: Шейкин Семён Иванович

Отец ребёнка: Шекин (шейкин - Зарянкин Тож) Иван Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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