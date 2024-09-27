Горбачёва Евдокия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.05.1912
Рождение ребёнка
27.11.1918
Сын: Горбачёв Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Горбачёв Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
01.12.1925
Сын: Горбачёв Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Горбачёв Тимофей Григорьевич
Смерть
Неизвестно