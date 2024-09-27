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Горбачёва Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
18.05.1912

Муж: Горбачёв Тимофей Григорьевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.11.1918

Сын: Горбачёв Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Горбачёв Тимофей Григорьевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.12.1925

Сын: Горбачёв Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Горбачёв Тимофей Григорьевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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