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Горбачёв Тимофей Григорьевич

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Горбачёв Григорий Тимофеевич

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Акулина Фёдоровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
18.05.1912

Жена: Горбачёва Евдокия Фёдоровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.11.1918

Сын: Горбачёв Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Горбачёва Евдокия Фёдоровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.12.1925

Сын: Горбачёв Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Горбачёва Евдокия Фёдоровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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