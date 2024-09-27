Горбачёв Тимофей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Горбачёв Григорий Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
18.05.1912
Рождение ребёнка
27.11.1918
Сын: Горбачёв Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Горбачёва Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.12.1925
Сын: Горбачёв Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Горбачёва Евдокия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно