Горбунова Наталья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова Наталья Никитична

Горбунова Наталья Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1900 ст.

Дочь: Горбунова Анна Павловна

Отец ребёнка: Горбунов Павел Зиновьевич

Уральск
Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.

Сын: Горбунов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Горбунов Павел Зиновьевич

Уральск
Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.

Дочь: Горбунова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Горбунов Павел Зиновьевич

Уральск
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close