Горбунова Наталья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1900 ст.
Дочь: Горбунова Анна Павловна
Отец ребёнка: Горбунов Павел Зиновьевич
Уральск
Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.
Отец ребёнка: Горбунов Павел Зиновьевич
Уральск
Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.
Дочь: Горбунова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Горбунов Павел Зиновьевич
Уральск
Смерть
Неизвестно