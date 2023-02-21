Горбунов Павел Зиновьевич
Место рожденияУральск
Дата рождения1873
Дата смерти16.02.1935
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Горбунов Зиновий
Уральск
Рождение ребёнка
21.08.1900 ст.
Дочь: Горбунова Анна Павловна
Мать ребёнка: Горбунова Наталья Никитична
Уральск
Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.
Мать ребёнка: Горбунова Наталья Никитична
Уральск
Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.
Дочь: Горбунова Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Горбунова Наталья Никитична
Уральск
Смерть
16.02.1935