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Горбунов Павел Зиновьевич

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Место рождения

Уральск

Дата рождения

1873

Дата смерти

16.02.1935

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Горбунов Зиновий

Мать: Горбунова Павла Сидоровна

Уральск
Рождение ребёнка
21.08.1900 ст.

Дочь: Горбунова Анна Павловна

Мать ребёнка: Горбунова Наталья Никитична

Уральск
Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.

Сын: Горбунов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Горбунова Наталья Никитична

Уральск
Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.

Дочь: Горбунова Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Горбунова Наталья Никитична

Уральск
Смерть
16.02.1935
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