Крупина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валерий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно