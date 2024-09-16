Крупина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крупин Иван Степанович

Мать: Крупина Степанида Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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