Сонина Арина Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонина Арина Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения 1797 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 61 лет. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л38
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Сонин Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Сонин Матвей Михайлович

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Год рождения 1800 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 40 лет. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л38
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Сын: Сонин Герасим Матвеевич

Отец ребёнка: Сонин Матвей Михайлович

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Год рождения 1800 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 24 . Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л39
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сонин Матвей Михайлович

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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