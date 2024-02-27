Сонина Арина Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1797 ст.
Год рождения 1797 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 61 лет. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л38
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Отец ребёнка: Сонин Матвей Михайлович
Год рождения 1800 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 40 лет. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л38
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Отец ребёнка: Сонин Матвей Михайлович
Год рождения 1800 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 24 . Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л39
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно