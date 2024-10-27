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Сонин Герасим Матвеевич

Место рождения

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 25.02.1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.02.1832 ст.

Отец: Сонин Матвей Михайлович

Мать: Сонина Арина Моисеевна

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1) Метрики 2) По данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 24 . Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л39
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сонина Марья (Мария) Егоровна

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.02.1852 ст.

Сын: Сонин Фёдор Герасимович

Мать ребёнка: Сонина Марья (Мария) Егоровна

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Год рождения 1852 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 6 лет и 2 месяца и дата Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л39
Рождение ребёнка
Около 01.04.1858 ст.

Дочь: (Сонина) Матрена Герасимовна

Мать ребёнка: Сонина Марья (Мария) Егоровна

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Год рождения 1800 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 1 неделя. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л38
Смерть
Неизвестно

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