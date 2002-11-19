Савонин леонид пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савонин леонид пантелеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1936

Дата смерти

19.11.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1967

Дочь: Лисичкина галина леонидовна

Мать ребёнка: Савонина антонина захаровна

Рождение ребёнка
31.12.1972

Сын: Савонин Александр Леонидович

Мать ребёнка: Савонина антонина захаровна

Смерть
19.11.2002
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