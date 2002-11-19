Савонин леонид пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1936
Дата смерти19.11.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1967
Дочь: Лисичкина галина леонидовна
Мать ребёнка: Савонина антонина захаровна
Рождение ребёнка
31.12.1972
Сын: Савонин Александр Леонидович
Мать ребёнка: Савонина антонина захаровна
Смерть
19.11.2002