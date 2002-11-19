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Савонин Александр Леонидович
Савонин Александр Леонидович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.12.1972
Пол
Мужской
Отец
Савонин леонид пантелеевич
1936 г.р.
Мать
Савонина антонина захаровна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1972
Отец:
Савонин леонид пантелеевич
Мать:
Савонина антонина захаровна
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