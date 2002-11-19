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Савонин Александр Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1972

Отец: Савонин леонид пантелеевич

Мать: Савонина антонина захаровна

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