Лобанова (Кумакшева) Капиталина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1951
Дата смерти08.09.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.12.1973
Муж: скрыто настройками приватности
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.08.1974
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.1977
Дочь: Минибаева Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.09.2021