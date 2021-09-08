Лобанова (Кумакшева) Капиталина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Кумакшева) Капиталина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1951

Дата смерти

08.09.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.12.1973

Муж: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.08.1974

Сын: Лобанов Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.05.1977

Дочь: Минибаева Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.09.2021
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