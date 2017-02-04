Кузнецов Вячеслав Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1938
Дата смерти04.02.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Иванова) Светлана Михайловна
Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
24.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Иванова) Светлана Михайловна
Смерть
04.02.2017