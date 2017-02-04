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Кузнецов Вячеслав Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1938

Дата смерти

04.02.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Иванова) Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
30.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Иванова) Светлана Михайловна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
24.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Иванова) Светлана Михайловна

Смерть
04.02.2017

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