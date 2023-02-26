(Кудряшева) Евлалия Вениаминова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кудряшева) Евлалия Вениаминова

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Место рождения

Слободская вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Кудряшева ?

Мать: ?

Слободская вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.05.1894

Муж: Василий Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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