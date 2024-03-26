Зобнин Феоктист Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1848
Отец: Зобнин Николай Михеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Сын: Зобнин Константин Феоктистович
Мать ребёнка: Зобнина Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Зобнина Пелагея Феоктистовна
Мать ребёнка: Зобнина Степанида Яковлевна
Смерть
Неизвестно