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Зобнин Феоктист Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1848

Отец: Зобнин Николай Михеевич

Мать: Зобнина Пелагея Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирошникова Варвара Степановна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Зобнин Константин Феоктистович

Мать ребёнка: Зобнина Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Зобнина Пелагея Феоктистовна

Мать ребёнка: Зобнина Степанида Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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