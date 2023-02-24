Пахтушкина Наталья Белогозинская
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Белогозинский Денис Никифорович
Мать: первая жена
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
30.?.1883
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.04.1888
Дочь: Иванова Ирина Пахтушкина
Отец ребёнка: Пахтушкин Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно