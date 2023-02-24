Пахтушкина Наталья Белогозинская — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахтушкина Наталья Белогозинская

Пахтушкина Наталья Белогозинская

avatar

Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Белогозинский Денис Никифорович

Мать: первая жена

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
30.?.1883

Муж: Пахтушкин Сергей Иванович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.04.1888

Дочь: Иванова Ирина Пахтушкина

Отец ребёнка: Пахтушкин Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close