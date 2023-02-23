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первая жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Пахтушкина Наталья Белогозинская

Отец ребёнка: Белогозинский Денис Никифорович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белогозинский Денис Никифорович

Смерть
До 1870
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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