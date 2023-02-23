первая жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Пахтушкина Наталья Белогозинская
Отец ребёнка: Белогозинский Денис Никифорович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1870
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния