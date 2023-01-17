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Пахтушкин Сергей Иванович

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Пахтушкин Иван Петрович

Мать: не указана

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1883

Жена: Пахтушкина Наталья Белогозинская

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.04.1888

Дочь: Иванова Ирина Пахтушкина

Мать ребёнка: Пахтушкина Наталья Белогозинская

Смерть
Неизвестно
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