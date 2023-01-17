Пахтушкин Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Пахтушкин Иван Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.?.1883
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.04.1888
Дочь: Иванова Ирина Пахтушкина
Мать ребёнка: Пахтушкина Наталья Белогозинская
Смерть
Неизвестно