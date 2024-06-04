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Солодянкин Яков (Мл) Степанов

Место рождения

дер. Малые Мокрецы, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

1735

Дата смерти

После 1756

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Солодянкин Степан Петров

Мать: Солодянкина (Ашихмина) Анна Остафьева

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1749

Жена: Солодянкина (Мокрецова) Евфимия Яковлева

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Тотарских (Солодянкина) Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Солодянкина (Мокрецова) Евфимия Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Солодянкин Захар Яковлев

Мать ребёнка: Солодянкина (Мокрецова) Евфимия Яковлева

Смерть
После 1756

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