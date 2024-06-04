Солодянкин Яков (Мл) Степанов
Место рождениядер. Малые Мокрецы, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рождения1735
Дата смертиПосле 1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1749
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Тотарских (Солодянкина) Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Солодянкина (Мокрецова) Евфимия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Солодянкина (Мокрецова) Евфимия Яковлева
Смерть
После 1756