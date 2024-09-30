Уколов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1906
Дата смерти1989
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уколова) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Уколова (Воскресенская) Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городничий (Уколова) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Уколова (Воскресенская) Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуве (Уколова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Уколова (Воскресенская) Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронкова (Уколова) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Уколова (Воскресенская) Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уколова) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Уколова (Воскресенская) Ольга Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Уколова (Воскресенская) Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.09.1931
Мать ребёнка: Уколова (Воскресенская) Ольга Дмитриевна
Смерть
1989