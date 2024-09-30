Уколов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУколов Иван Павлович

Уколов Иван Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1906

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уколова) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Уколова (Воскресенская) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городничий (Уколова) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Уколова (Воскресенская) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуве (Уколова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Уколова (Воскресенская) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронкова (Уколова) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Уколова (Воскресенская) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уколова) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Уколова (Воскресенская) Ольга Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уколова (Воскресенская) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уколов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Уколова (Воскресенская) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.09.1931

Сын: Уколов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Уколова (Воскресенская) Ольга Дмитриевна

Смерть
1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.